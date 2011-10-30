-Aslan 3 puanı aldı KAYSERİ (A.A) - 30.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 52. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunda Hakan Balta'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden sert yaptığı ortaya yapan kimse dokunamayınca top auta gitti. 59. dakikada sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'nin yaptığı ortaya Ömer kafayı vurdu, top üstten auta gitti. 63. dakikada orta alanda topu kaparak ilerleyen Ömer'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top yandan auta çıktı. 68. dakikada topla buluşan Amrabat'ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top az farkla auta gitti. 72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan ve rakibini geçen Elmander'in pasında ceza sahasında topu önüne alan Selçuk İnan'ın yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu 2-0. 76. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan Cem Sultan'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Ömer'in şutunda top yandan auta çıktı. 82. dakikada gelişen Galatasaray atağında Riera'ın pasında ceza sahası dışından Aydın'ın şutunda top üstten auta gitti. 88. dakikada Amrabaat'ın uzaktan şutunda defanstan seken top kornere çıktı. Korneri kullanan Cem Sultan'ın ortasında defans topu uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Cem Sultan'ın şutunda kaleci Muslera'dan seken topu defans uzaklaştırdı. 90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aydın'ın şutunda barajdan seken top kornere çıktı. Mücadele, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Kayserispor: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren Güngör x, Khizanishvili x, Gökhan Ünal x (Dk. 54 Ömer x), Amrabat xx, Jonathan Santana x (Dk. 75 Tiroisi x), Riveros x, Sefa Yılmaz x (Dk. 75 Cem Sultan x), Okay Yokuşlu x, Pekarik x Galatasaray: Muslera xxx, Selçuk İnan xxx, Elmander xxx (Dk. 90 Ceyhun ?), Melo xxx, Riera xx, Ujfalusi xxx, Ayhan xx (Dk. 88 Emre Çolak x), Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Eboue xx, Yekta Kurtuluş x (Dk. 46 Aydın xx) Goller: Dk. 39 Elmander, Dk. 72 Selçuk İnan (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 32 Hasan Ali, Dk. 37 Santana, Dk. 73 Amrabat, Dk. 89. Pekarik (Kayserispor)