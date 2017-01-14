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Spor

Aslan 1 attı, 3 aldı

Galatasaray, Süper Lig'deki 17. maçında Konyaspor'la karşılaştı

14 Ocak 2017 21:18

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam saat Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı karşılaşmayı Sabri Sarıoğlu 51. dakikadaki golüyle 1-0 kaandı.

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım puanını 36'ya çıkarırken, Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik almış oldu.
 

İlk 11'ler

Galatasaray'ın 11'i: 4-2-3-1 - Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren Derdiyok.

Atiker Konyaspor: 4-2-3-1 - Serkan, Skubic, Vukovic, Ali Turan, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic.

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