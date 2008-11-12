T24 LogoT24 Logo
Spor

'Asla pes etmeyeceğim'

Fenerbahçe mağlubiyeti ardından gönderileceği dedikoduları yeniden yayılan Galatasaray'ın hocası Michael Skibbe'nin huzuru kaçtı.

12 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe mağlubiyeti ardından gönderileceği dedikoduları yeniden yayılan Galatasaray'ın hocası Michael Skibbe'nin huzuru kaçtı.


UEFA Kupası'nda elde edilen Olympiakos ve Benfica galibiyetleri ardından rahat bir nefes alan, ancak derbi maçındaki ağır yenilgi yüzünden koltuğu yeniden sallanmaya başlayan Alman hocanın, yakın çevresine yaşadığı sıkıntıları anlatarak dert yandığı öğrenildi. Genç teknik adamın, galibiyetlerin ardından tüm takımın göklere çıkartılıp, alınan mağlubiyetlerin ise sadece kendisine mal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği bildirildi.

Skibbe'nin, "Gazete okumadığım için hakkımdaki eleştirileri bilmiyorum" ifadelerini kullandığı, ancak ister istemez duyduğu, yönetim tarafından görevden alınabileceği dedikodularının huzurunu kaçırdığını itiraf ettiği kaydedildi. Yardımcıları Edwin Boekamp ve Ümit Davala'nın yönetim tarafından gönderilmesinin ardından sıranın kendisine geldiğini bildiğini de vurgulayan Michael Skibbe pes etmemeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın teknik patronunun, "Bu durumu asla içime sindiremedim, ama çıkıp da basının önünde konuşmadım. Her şeyin sırası gelecek. Önce başarılı olacağım ve asla pes etmeyeceğim. Sözleşmenin sonuna kadar kulübümde kalmaya kararlıyım ve kesinlikle istifa etmeyeceğim" dediği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24