

Fenerbahçe mağlubiyeti ardından gönderileceği dedikoduları yeniden yayılan Galatasaray'ın hocası Michael Skibbe'nin huzuru kaçtı.





UEFA Kupası'nda elde edilen Olympiakos ve Benfica galibiyetleri ardından rahat bir nefes alan, ancak derbi maçındaki ağır yenilgi yüzünden koltuğu yeniden sallanmaya başlayan Alman hocanın, yakın çevresine yaşadığı sıkıntıları anlatarak dert yandığı öğrenildi. Genç teknik adamın, galibiyetlerin ardından tüm takımın göklere çıkartılıp, alınan mağlubiyetlerin ise sadece kendisine mal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği bildirildi.



Skibbe'nin, "Gazete okumadığım için hakkımdaki eleştirileri bilmiyorum" ifadelerini kullandığı, ancak ister istemez duyduğu, yönetim tarafından görevden alınabileceği dedikodularının huzurunu kaçırdığını itiraf ettiği kaydedildi. Yardımcıları Edwin Boekamp ve Ümit Davala'nın yönetim tarafından gönderilmesinin ardından sıranın kendisine geldiğini bildiğini de vurgulayan Michael Skibbe pes etmemeye kararlı olduğunu dile getirdi.



Galatasaray'ın teknik patronunun, "Bu durumu asla içime sindiremedim, ama çıkıp da basının önünde konuşmadım. Her şeyin sırası gelecek. Önce başarılı olacağım ve asla pes etmeyeceğim. Sözleşmenin sonuna kadar kulübümde kalmaya kararlıyım ve kesinlikle istifa etmeyeceğim" dediği bildirildi.