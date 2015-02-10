ASKON: TOBB ve TİM ne kadar sivil?

Hükümete yakınlığıyla bilinen iş dünyası örgütü Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, “Bugünkü haliyle TOBB ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ne kadar sivildir” sorusunu irdeleyerek, "TOBB ve TİM’e zorunlu üyeliği kaldırıp gönüllü yapalım. İhracetta nisbi aidatı kaldıralım. O zaman TOBB ve TİM sivil kuruluş olur. Bu haliyle değil. Bunlara ilaveten ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin derebeylik olduğunu sanırım anlatmaya gerek yok" dedi.

ASKON Başkanı Koca’nın açıklamalarını Habertürk'teki köşesine taşıyan (10 Şubat 2015) Serpil'in Yılmaz'ın yazısından bazaı bölümler şöyle:

ASKON’dan TOBB’a derebeylik eleştirisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mevzuatında değişikliğin gündemde olduğunu önceki yazımda belirmiştim. Buna göre TOBB’a bakanlık tarafından atama yapılan “etkin” bir genel sekreterlik modeli düşünülüyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen iş dünyası örgütü Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, “Bugünkü haliyle TOBB ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ne kadar sivildir” sorusunu yöneltip yorumunu paylaşıyor:

“TOBB’a üye olmadan ticaret, TİM’e üye olmadan ve aidat ödemeden (üyelik ve nisbi aidat) ihracat yapamazsınız. Ekonomi ve maliye dilinde bu gelirlere‘parafiscal gelir’ derler ve bunlar kamu geliri sayılır. TOBB ve TİM’e zorunlu üyeliği kaldırıp gönüllü yapalım. İhracetta nisbi aidatı kaldıralım. O zaman TOBB ve TİM sivil kuruluş olur. Bu haliyle değil. Bunlara ilaveten ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin derebeylik olduğunu sanırım anlatmaya gerek yok.”

Koca’nın sözleri kulağa hiç yabancı gelmiyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de benzer ifadeleri medyaya yansımıştı.

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