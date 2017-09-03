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Aşkına karşılık vermeyen kadını vurup intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Muhammet Gürkan, iddiaya göre aşkına karşılık vermeyen 48 yaşındaki Zübeyde D

03 Eylül 2017 20:07

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde yaşayan 59 yaşındaki Muhammet Gürkan, iddiaya göre aşkına karşılık vermeyen 48 yaşındaki Zübeyde D.\'yi gittiği evinde tabancayla vurup yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, Nazilli\'nin Aydoğdu Mahallesi Koca Cami Caddesi\'nde bugün saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Nazilli\'de internet gazeteciliği yapan ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen 4 çocuk babası Muhammet Gürkan, iddiaya göre aşkına karşılık bulamadığı Zübeyde D.\'nin evine hem konuşmak hem de bayramlaşmak için gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Zübeyde D., evinden kaçarak bir apartmana sığındı ve çevredekilerden yardım istedi.
Zübeyde D.\'nin peşinden giden Gürkan, tabanca ile ateş ederek kadını yaraladı. Kanlar içinde kalan Zübeyde D.\'nin yere düşmesinin ardından Gürkan aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk etti. Gazeteci Muhammet Gürkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Zübeyde D. ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Zübeyde D.\'nin hayati tehlikesi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhammet Gürkan\'ın bir süre önce kendisine ait sosyal medya hesabından Zübeyde D. ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşıp, \'Ben seni o kadar çok sevdim ki bak seninle birlikte öldüm\' yorumunu yazdığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

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