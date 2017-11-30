Aşkına karşılık vermeyen kadını vuran şüpheli tutuklandı

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da önceki gün aşkına karşılık vermediğini iddia ettiği 30 yaşındaki F.B.\'yi silahla yaralayarak kaçan 40 yaşındaki Hasan A., yakalanıp, tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi\'nde bir sitede yaşayan F. B. adlı kadın, arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, hafif yaralanan F.B., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi. Cinayet bürosundan bir polis memuru, dün özel bir hastanede, eşgale uyan, ancak sakalsız olduğu görülen bir kişiyi fark etti. Polis memuru, otomobiliyle aracına çarptığını bahane ederek, şüphelinin yanına yaklaştı. Şüpheli, kimlik isteyen polis memuruna kimliğinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis memuru, meslektaşlarına haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından şüpheli kişi gözaltına alındı.

\'HAK ETTİ, VURDUK\'

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen kişinin yapılan incelemesinde F.B.\'yi silahla vurarak kaçan Hasan A. olduğu tespit edildi. Emniyette suçunu itiraf eden Hasan A., F.B.\'yi sevdiğini, aşkına karşılık vermediği için vurduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Hasan A., bir gazetecinin, \"Niye vurdunuz\" sorusuna, \"Hak etti vurduk\" diye cevap verdi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan A., tutuklanarak cezaevine kondu.

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