'Aşkın ve muhabbetin ne zaman geleceği belli olmaz, geldi mi çarpar'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz hafta açıkladığı Aile Paketi ile ilgili konuştu. Davutoğlu, çeyiz hesabından bahsederken “Anne ve baba çocuk evlilik çağına gelinceye kadar biriktirdikleri miktar ne ise devlet yüzde 15 katkıda bulunacak. Çünkü aşkın ve muhabbetin ne zaman geleceği belli olmaz, geldi mi insanı çarpar. O anda anne ve babanın sıkıntıda kalmaması için, yüzde 15 katkıda bulunacağız” dedi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

Uyuşturucuyla mücadele, bedelli askerlikle ilgili, iç güvenlikle ilgili, öğretmen atamalarla ilgili kasım aralık ayında çok önemli açıklamalarda bulunmuştuk. Geçtiğimiz hafta ailenin ev dinamik nüfusun korunması başlığı altında, aile ve çalışan kadınlar için devrim mahiyetinde reforma imza attık. Büyük ülkeler nüfusunu büyük bir kaynak olarak görürler. Eğer bir ülkenin uzun dönemli gelişme trendini anlamak isterseniz nüfusuna bakabilirsiniz.

Petrol bitebilir, kaynaklar tükenebilir, tükenmeyen tek kaynak var o da insan kaynağı. 2013 yılında 65 yaşı 10,3’e, 2050’de yüzde 20’ye çıkacak. Burada yapılacak iki yol var. Eski Türkiye’de olduğu gibi aman nüfusun artmasını durduralım, az nüfusla mümkün olduğu kadar orta gelişmişlikte kalalım. Okullar olmasaydı ne güzel idare ederdim diye ifadeyi, 80’li 90’lı zihniyet böyle bir zihniyete dayanıyordu. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Nüfusumuz artsın. Genç nüfusumuz artsın. Daha çok nüfusla daha büyük milli gelir üzerinden milli geliri artıralım. Bu anlamda çalışan kadınları, annelik ve kariyer aşkı arasında tercih yapmak zorunda bırakmayan insani bir reform planladık. Dünyaya örnek olacak bir reformu gerçekleştirdik.

Sosyal hizmet görevlisi, GPS ile takip edilecek şekilde bu 500 aile ile ilgilenecek. Türkiye’nin resmini çıkaracak. Eğer bu hizmetler istismar ediliyorsa bunu denetleyecek. 7 bin yeni kadro ihsas ediyoruz. Çalışan kadınlarımızla ilgili çok ciddi düzenlemeler yaptık. Yarı zamanlı çalışma anlayışıyla, ilk çocuk için iki, ikinci çocuk için dört ay, üçüncü çocuk için altı ay yarı zamanlı olarak çalışacaklar. Aradaki fark devlet tarafından karşılanacak. Biz bu paketi açıkladığımızda, eleştirmeye hazır bekleyen çevreler, bu kadın istihdamını azaltmaz mı dediğinde, bu programı okumamış oldu. kadınlarımız, üç çocukta altı aya kadar olan bir süre, yarı zamanlı çalışıp tam ücret alacaklar. Kadınlarımız bu şekilde 16 haftalık izin sonrasında, kariyerimi mi seçsem annelik mi yapsam diye bir seçim yapmayacaklar.

Aşkın ve muhabbetin ne

zaman geleceği belli olmaz

Nasıl ki erkekler askerlikte, askerlik döneminde, kademe ilerlemesinde değerlendiriyorsa annelerimiz de değerlendirecek. Annelikte vatan görevi gibi kutsal bir görevdir. Yine devrim mahiyetinde bir adımla çeyiz hesabı. Anne ve baba çocuk evlilik çağına gelinceye kadar biriktirdikleri miktar ne ise devlet yüzde 15 katkıda bulunacak. Çünkü aşkın ve muhabbetin ne zaman geleceği belli olmaz, geldi mi insanı çarpar. O anda anne ve babanın sıkıntıda kalmaması için, yüzde 15 katkıda bulunacağız.