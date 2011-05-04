-AŞKIN: OLANLARI BİR DAHA YAŞAMAYIZ İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Aşkın, Divan Kurulu Toplantısı'na yönetim kurulunu temsil etmek üzere görevlendirilerek geldiğini söyledi. Conrad Otel'de yapılan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'na yönetim kurulunu temsilen tek başına katılan Aşkın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, yönetimin daha önce programlanmış işleri olduğunu belirterek, ''Yönetim kurulunu temsil etmek üzere, buraya görevlendirilerek geldim'' dedi. Seçim toplantısının dünkü mahkeme kararından sonra ortaya çıktığını vurgulayan Taner Aşkın, şöyle devam etti: ''Daha önce alınmış randevular vardı. Bunlarla ilgili birtakım toplantılar tertip edilmişti. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlardan işi olmayanlardan bir iki kişi buraya geldi, tekrar gitti. Burada herhangi bir art niyet aramanın alemi yok. Yönetimi temsilen görev aldım. Galatasaray için yapılacak seçimlerle ilgili adaylar ekiplerini tanıttı, programlarını anlattı. İnşallah Galatasaray için hayırlısı olur.'' -''İNŞALLAH GALATASARAY İÇİN BEYAZ BİR SAYFA OLUR''- Taner Aşkın, 14 Mayıs'ta yapılacak genel kurulu da değerlendirerek, ''Kim gelirse gelsin Galatasaray bundan sonra inşallah seçilenin arkasında destek olacaktır'' dedi. Bu dönemde yaşananları hayatı boyunca bir daha görmek istemediğini kaydeden Aşkın, ''Bugüne kadar olanları bir daha yaşamayız diye düşünüyorum. Böyle bir şeyi asla temenni etmiyorum, katiyen de istemiyorum. Hayatım boyunca görmek istemediğim bir husustur. İnşallah camia buradan iyi bir ders çıkarmıştır. Bu çıkartılan dersten de herkes üzerine düşeni alır. Galatasaray için temiz bir sayfa, beyaz bir sayfa olur, herkes için hayırlı olur'' diye konuştu. Taner Aşkın, genel kurulda beyaz liste konusunda bir çalışmaları olmadığını da vurgulayarak, ''Beyaz liste, beyaz oy karma bir listedir. Herkes yapabilir bunu. Bununla ilgili bizim böyle bir çalışmamız yok'' diyerek sözlerini tamamladı. -"ŞAMPİYONLUK KADROSU KURACAĞIZ" Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan adayı Turgay Kıran da kulübün yönetimsel, sportif, ekonomik ve hukuksal sorunları olduğunu belirterek, ''Kültürümüz bize sorunları çözmek için mücadeleyi işaret eder. Bizlere düşen belirsizliklerin üstesinden gelmektir. 14 Mayıs milattır, bir başlangıç noktasıdır. Bizim en önemli gücümüz Galatasaray aşkımız. Gelin güçlü bir başlangıç yapalım'' dedi. Sorunların nedeni ve Galatasaray'ın geçmişi konusunda bilgi sahibi olduklarını anlatan Turgay Kıran, ''Değerlerimizi bir başkanlık yarışı uğruna feda edemeyiz. Gücümüzü bir tek hedef için kullanacağız, amaçlarımız gerçekleştirmek. Amacımız ileri gitmektir. Gençlerle kol kola hedeflerimizi doğrultusunda ilerleyeceğiz. 46 yaş ortalamasıyla yönetime aday en genç ekibiz'' ifadesini kullandı. -''GALATASARAY'IN ŞAMPİYON KADROSUNU KURACAĞIZ''- Bir spor kulübü olarak sportif başarının nihai hedefleri olduğuna dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti: ''Özlem duyduğumuz sportif başarı için altyapı çalışmalarını güçlendireceğiz. Tüm çalışmaları uzman kadrolara emanet edeceğiz. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın şampiyon kadrosunu kuracağız. Maddi değerlere ilişkin ilkemiz akılcı varlık yönetimidir. Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanacağız. Markamızını küresel ölçeğe taşınması bir gerekliliktir. Galatasaray bir dünya markasıdır. İdari açıdan, kurumsal yönetimin gereklerini yerine getireceğiz. Yönetim işleri ehline devredilecektir. Söz veriyoruz yönetime katılımı sağlayacağız. Mali konularda hedefimiz doğru gelir gider yönetimidir. Borçla yönetiliyoruz, verimli kaynak yönetimi artı değer yaratan finans anlayışımız borç dönemini bitirecektir. Kendi mevcut varlıklarımızı verimli yöneterek, 1 metrekaremizi satmadan yöneteceğiz. Bir söz daha veriyorum. Tüm zamanların eylem yönü en kuvvetli ekibi biz olacağız.'' Turgay Kıran, daha sonra yönetim kurulu aday listesinde yer alan Orhan Sürek, Cemal Akar ve Ozan Korkut'a söz verdi. Sürek, mali konularda, Akar taraftarla iletişimde, Korkut ise uluslararası alanda Galatasaray markasının hedefleri konusunda bilgiler verdi. Bu arada, Kıran'ın sunumu öncesi bir video gösterildi. Kıran, konuşma yapmak için kürsüye yönetim kurulu listesindekilerle birlikte çıktı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın ''Size de Mehmet Helvacı gibi 30 dakika artı 5 dakika vereceğiz'' demesi üzerine Kıran, ''Biz kendimizi 30 dakikaya ayırdık, ek süre almayacağız'' dedi. Kıran'ın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesindekiler kendilerini tanıttı.