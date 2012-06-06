Aşkın kadın ve erkeğin zihninde yarattığı 5 kelime!

Türkiye genelinde 1045 kişinin katıldığı kapsamlı araştırma, birçok ilin aşka bakışındaki farklılıkları da ortaya koydu. Cornetto’nun yaptığı Aşk Araştırması, gençlerin aşka bakışına ilişkin birçok bilinmeyeni ve geleceğin aşklarına yönelik ipuçları verdi

Araştırma şirketi Youth Research tarafından Türkiye genelinde 16-24 yaşları arasında toplam 1045 kişi üzerinde yapılan Cornetto Aşk Araştırması, ilişkilerin ortalama süresi, ilişkiler konusunda ilk danışılan kişiler, aşkın ne için feda edilebileceği, kıskançlık gibi konulara gençlerin cinsiyet temelindeki bakış farklılıklarını ve ortak yönlerini tespit etti.

Türkriye’nin en kapsamlı Aşk Araştırması’yla bugünün gençlerinin aşka bakışı ve aşkı yaşayışına ışık tuttu. Türkiye genelinde 1045 kişinin katıldığı kapsamlı araştırma, birçok ilin aşka bakışındaki farklılıkları da ortaya koydu. Cornetto’nun yaptığı Aşk Araştırması, gençlerin aşka bakışına ilişkin birçok bilinmeyeni ve geleceğin aşklarına yönelik ipuçlarını barındırıyor.

Aşkın dondurması Cornetto, son zamanların en kapsamlı aşk araştırmasına imza atarak, Türkiye gençliğinin aşka bakışını ortaya koymayı başardı. Araştırma şirketi Youth Research tarafından Türkiye genelinde 16-24 yaşları arasında toplam 1045 kişi üzerinde yapılan Cornetto Aşk Araştırması, ilişkilerin ortalama süresi, ilişkiler konusunda ilk danışılan kişiler, aşkın ne için feda edilebileceği, kıskançlık gibi konulara gençlerin cinsiyet temelindeki bakış farklılıklarını ve ortak yönlerini tespit etti. Bölgelere göre en beğenilen ünlü çiftlerin de farklılık gösterdiğini ortaya çıkaran Cornetto Aşk Araştırması, aşka dair birçok konuda ilginç verilere ulaştı.

Aşkın çağrıştırdığı 5 kelime

Aşk Araştırması’nda kızlar ve erkek arasındaki duygu ve düşünce farkını ortaya koyan ilk sonuç, “Aşk, denildiğinde zihinde canlanan ilk 5 kelime”de ortaya çıktı. Heyecan, huzur ve güvenin ortak sözcükler olarak belirdiği sonuca göre, aşk, kızların çoğunluğunda ilk olarak “mutluluğu”, erkeklerde ise “sevgi”yi akla getiriyor. Bu da erkeklerin “Seversem mutlu olurum” düşüncesinde olduklarına ilişkin önemli bir işaret veriyor. Sonuçlar, kadınların ise “Mutlu olursam severim” düşüncesinde olduklarını gösteriyor. Erkek Mars’tan kadın Venüs’ten dedikleri bu olsa gerek!

Seni bir saattir seviyorum!

İlişkilerde, her dilde dünyanın en meşhur cümlesinin sanıldığından çok daha kısa bir zaman içinde kullanıma sokulduğunu da ortaya koydu! Karşı tarafa bir saat ila bir haftada “seni seviyorum” diyenlerin oranı erkeklerde %38, kızlarda ise %29 gibi yüksek oranlara ulaşıyor.

Aşkı ne için feda edersin?

Karşı cinsler arasındaki önemli bir farklılık da aşkın hangi durumlarda feda edilebileceği konusunda gözleniyor. “Aşkı ne için feda edersin?” sorusuna kariyeri gerekçe gösteren kızların oranı aynı yanıtı veren erkeklerden daha yüksek. Erkeklerin %32’si ailesi için aşkı feda edebileceğini söylerken, kızlarda bu oran %36,3’e çıkıyor. Aşkını hiçbir şey içtin feda etmeyenlerin oranı ise her iki cinsin de aşka verdikleri değerin büyüklüğünü yansıtır nitelikte. Aşkımı hiçbir şeye feda etmem, diyen erkeklerin oranı (%44,2) kızlardan iki puan önde.

• İlişkide sosyal danışmanlar!

Bir ilişkinin başlangıcında ya da devamı esnasında her iki cins de mutlaka akıl almaya ihtiyaç duyuyor. Hem erkekler hem de kızların ortak akıl hocası ise öncelikle arkadaşları olarak görünüyor. Aşk Araştırması’nın sonuçlarına göre, kızlar ve erkeklerde “akıl hocam arkadaşlarım” diyenlerin oranları neredeyse aynı. Bu yakın oranlar kızlarda %51,2, erkelerde ise %50,6. Anneler ise cinsiyet ayrımı olmaksızın ortak akıl hocası olarak öne çıkıyor. Kızların %8,1’i, erkeklerin %7’si anneyi akıl hocası olarak görüyor. Ancak ilişkideki akıl hocam kendimden başkası değil, diye düşünen erkeklerin oranı (%25,6) kızlardan daha önde (%17,7). Ne de olsa serde erkeklik var!

Son sözü ben söylerim!

“İlişkide son sözü kim söyler?” sorusunu da ayrı bir başlık olarak ele alıyor. Sonuç ise hayli ironik! Çünkü her iki taraf da ilişkide kendi sözünün geçtiğini düşünüyor. Erkeklerin %72,7’si “son sözü erkek söyler” diyor. Kızların da %63,8’i son sözü kendilerinin söylediğini düşünüyor. Bu sonuç akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba bu algı, ilişkilerin sürmesini sağlayan, görünmez bir denge ağırlığı işlevi mi görüyor(?)

Kalp yumuşatan etkenler aşkın ortak dili

Cornetto Aşk Araştırması, her iki cinsin de bir ilişkide aradığı özellikler arasında yer alan “yumuşak kalplilik” kavramını “Kalbi yumuşatan etkenler” başlığıyla ele alıyor. İlginç olan, birçok noktada ters düşen iki karşı cinsin kalplerinin aynı filmler ve müziklerle yumuşuyor olması. Oranların hayli yüksek ve birbirine yakın olduğu bu soruların dağılımı şöyle:

Kızlar (%) Erkekler (%)

Kalbi en çok yumuşatan yerli film

Aşk Tesadüfleri Sever 31,7 26,2

Yabancı film

Titanic 29,6 33,1

Yerli müzisyen

Sezen Aksu 26,5 23,8

Yabancı müzisyen

Adele 31,5 25,6

Erkeğe her şey aşkı hatırlatıyor

Araştırmada katılımcılara aşkı hatırlatan kavramlar da soruldu. Sonuçların, hem kızlar hem de erkeklerde neredeyse bire bir aynı olması, kadının ve erkeğin ayrı dünyalardan olduğu teorisini yalanlar gibiydi. Buna göre, her iki cinse de aşkı hatırlatan ilk kavram “İstanbul”, ikincisi ise “Paris”. Aşkı hatırlatan üçüncü kavram ise “deniz”. Her iki cinsin de dördüncü sırasında “İzmir” yer alırken, beşinci sıra erkelerde “her şey”, kızlarda “sahil” oldu.

Kıskanan çatlamasın!

Aşkla ilgili bir araştırmanın en önemli arayışlarından biri de elbette “kıskançlık” kavramıdır. Cornetto Aşk Araştırması’nın sonuçları da bu kavrama dair sağlam sonuçlar ortaya koyuyor. Kızlar ve erkeklerin neredeyse yarısı “Kıskançlık olmalı, ama çok az” diye görüş belirtiyor. Ancak kıskançlığı sevgi kavramına bağlama yönünde kızlar daha ileride… Araştırmaya katılan kızların %47,7’si “Kıskançlık olmalı ki, sevildiğimi hissedeyim” diyor. Bu fikirde olan erkeklerin oranı ise %39. Yani seven kıskanır bakışı halen hakim!

Ünlü çiftler artık aşk için idol değil

Cornetto Aşk Araştırması’nın ilginç sonuçlarından biri de gençlerin “ünlülerin aşkları”na ilişkin. Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda belirgin olan, gençlerinin aşkta da hayranı olduğu ünlüyü idol alma eğiliminin neredeyse sona erdiğini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarına göre, bölgeden bölgeye değişse de gençler için halen “en romantik” çift algısı var; ancak “Aşkın en çok yakıştığı çift kimdir?” sorusuna verilen yanıtların büyük çoğunluğu ünlü isimlerden oluşmuyor! Kızların %42,7’si bu soruya “Yok” diye yanıt verirken, erkeklerde de bu oran hayli yüksek: %47,1. Bu soruya bir çiftin ismini veren erkeklerin %32’si, kızların ise %27,5’i arkadaş çevresinden bir çiftin adını veriyor. Bu da, gençlerdeki yeni aşk ve yaşam trendinin, daha gerçekçi bir boyuta ulaştığını gösteriyor!

Peki en romantik yerli ve yabancı ünlü çift hangileri? İşte ünlü aşkların bölgelere göre dökümü:

İstanbul:

Yerli: Demet Şener – İbrahim Kutluay (%13,4)

Yabancı: Angelina Jolie – Brad Pitt (%53,4)

Eskişehir:

Yerli: Adını Feriha Koydum dizisinin Feriha-Emir’i (%12,6)

Yabancı: Angelina Jolie – Brad Pitt (%17,2)

Adana:

Yerli: Çağla Şikel – Emre Altuğ (%10)

Yabancı: Angelina Jolie – Brad Pitt (%37,5)

Trabzon:

Yerli: Annem ve babam (%8,1)

Yabancı: Angelina Jolie – Brad Pitt (%8,9)

Feriha’nın Emir’iyle aşk başkadır!

Araştırma soruları arasında yer alan “Hangi dizi karakteriyle aşk yaşamak istersin?” sorusunun yanıtlarında ise Adını Feriha Koydum dizisinin Emir’i Çağatay Ulusoy ve Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin Fatmagül’ü Beren Saat öne çıkıyor. Kızların %15,8’inin bu soruyu Çağatay Ulusoy, diye yanıtlıyor. Bu ünlüyü %10,4 oranıyla Kıvanç Tatlıtuğ izliyor. Erkeklerin Beren Saat tercihi ise %6,4 oranında. Erkeklerin aşk yaşamak istediği ikinci karakter Yalan Dünya’da Açılay karakterini başarıyla canlandıran Nihal Yalçın.