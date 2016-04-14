T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aşkın gözü körmüş; silahlı soygun sırasında öpüşmeye devam ettiler!

Montana eyaletinde maskeli soyguncular kasada ne var ne yok alıp götürdü

14 Nisan 2016 22:25

ABD'nin Montana eyaletinde bir barda gerçekleşen silahlı soygun sırasında, olanlara aldırmadan öpüşmeye devam eden çift şaşkınlık yarattı.

Sputnik’in haberine göre, Montana'da bir bara giren maskeli soyguncular kasada ne var ne yok alıp götürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çiftin etraflarında olan bitenden kayıtsızca öpüşmeye devam etmesi ise şaşkınlık yarattı.

Yaşanan olayın videosu şöyle:

ETİKETLER

aşkgözü köröpüşmeçift

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24