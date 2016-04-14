Aşkın gözü körmüş; silahlı soygun sırasında öpüşmeye devam ettiler!

ABD'nin Montana eyaletinde bir barda gerçekleşen silahlı soygun sırasında, olanlara aldırmadan öpüşmeye devam eden çift şaşkınlık yarattı.

Sputnik’in haberine göre, Montana'da bir bara giren maskeli soyguncular kasada ne var ne yok alıp götürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çiftin etraflarında olan bitenden kayıtsızca öpüşmeye devam etmesi ise şaşkınlık yarattı.

Yaşanan olayın videosu şöyle: