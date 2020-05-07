Askıda Fatura kampanyasıyla 48 bin 639 ailenin faturası ödendi

T24 Haber Merkezi

İstabul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekonomik sıkıntı çeken İstanbullular için başlattığı Askıda Fatura uygulamasında 24 saat içinde 48 bin 639 ailenin su ya da doğalgaz faturaları ödendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura kampanyasının internet sayfasında, "Kıymetli hemşehrilerim; bu zor günlerde aramızdaki dayanışmayı büyütmek ve geride kimseyi bırakmamak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura uygulamamızı başlatıyoruz. Bu sayfadaki ihtiyaç sahipleri, iBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi ailelerdir. İSKİ ve İGDAŞ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerin desteği ile biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Bu kampanyaya destek olacak tüm hayırsever vatandaşlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadeleriyle, yardımseverleri dayanışmaya çağırdı.

TIKLAYIN - Askıda Fatura sistemine siber saldırı!

Dün açılan sistemde, bugün saat 11.15 itibariyle 48 bin 639 ailenin faturasının ödendiği görülüyor. Ödenen faturaların toplamı, 5 milyon 941 bin 825 Türk Lirası. Askıda bekleyen fatura sayısı ise 77 bin 467.

Kimler Askıda Fatura bırakabilir?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Kimler askıdan fatura alabilir?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.