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ASKİ borusu patladı, apartmanları su bastı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucunda çok sayıda vatandaş evlerinde mahsur kaldı

28 Mart 2015 22:54

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı, Gayret mahallesindeki Cem Ersever Caddesinde bulunan ASKİ’ye ait ana şebeke su borusu patladı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından cadde üzerinde bulunan apartman ve blokları su bastı.

Patlamanın olduğu caddede yol çöktü. İsnat duvarları yıkılan binaların giriş katlarını su bastı. Çok sayıda vatandaş evlerinde mahsur kalırken, otopark alanlarında bulunan çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Olay yerine gelen ASKİ ve 112 Acil ekiplerince evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, cadde trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

 

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