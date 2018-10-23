Askerlik yapmak istiyordu, hayali gerçek oldu

Çorum'da 110 santimetre olduğu için zorunlu askerlik yapamayan Mehmet Semerci'nin hayali gerçek oldu. Semerci, Kaymakamlığa yaptığı müracaatı sonrası jandarma kıyafeti giyerek silah kuşandı, günübirlik zorunlu askerlik görevini yaptı.

İskilip ilçesinde geçimini davul çalarak sağlayan, boyu 110 santimetre olduğu için askere gidemeyen Mehmet Semerci, İlçe Kaymakamlığı'na başvurarak askerlik yapmak için müracaattan bulundu. Yapılan müracaatın ardından gerekli izinleri aldıktan sonra, Mehmet Semerci, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda silahaltına alındı.

Asker üniforması giydirilen Semerci, temel askeri eğitimin ardından silah kuşanıp nönet de tuttu. Semerci’nin bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmiş oldu. Asker olduğu için 'gururlu ve mutlu' olduğunu söyleyen Semerci, "Kısa süre de olsa hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.