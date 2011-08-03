Askerlik süresi iki kademeli olarak düşecek

T24 - Hükümetin gündeminde bulunan askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili çalışmada sona gelindi. Meclis gündemine getirilecek çalışmaya göre askerlik 2 kademede düşecek.

Askerliğin kısaltılmasıyla ilgili düzenleme Meclis gündemine getirilme aşamasında. Yapılan çalışmaya göre askerlik öncelikle 12 aya ardından 9 aya düşürülecek. Yedek subaylık süresi ise 15 aydan 18 aya çıkartılacak. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik düzenleme Meclis gündemine getiriliyor. AK Parti kurmaylarından alınan bilgilere göre askerlik öncelikle 12 aya ardından 9 aya düşürülecek. 12 aya indirilmesinin kısa sürede gerçekleşeceği 9 ayın ise 2-3 yıl içinde hayata geçebileceği dile getirildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlik süresinin düşürülmesine yönelik teknik çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı. Bozdağ'ın bu açıklaması askerlik süresinin kısalmasını bekleyen binlerce genci ümitlendirmişti.





TSK TEKLİF ETMİŞTİ



Genelkurmay Başkanlığı, seçimlerden önce askerlik süresinin 9 aya indirilmesini öngören teklifi hükümete sunmuştu. TSK'nın önerisine göre üniversitemezunları ve ilkokulmezunları 9 ay askerlik yapacaktı. Ancak, hükümet bu öneriye sıcak bakmadı. Askerlik süresinin 12 ay ardından 9 aya düşürülmesine ilişkin çalışma yapılması istendi. Üniversite mezunları için ise 6 aylık olan askerlik süresinin 4 aya düşürülmesi talep edildi.





YEDEK SUBAYLIK UZAYACAK



Yeni düzenlemeye göre yedek subaylık süresi 15 aydan 18 aya çıkartılacak. Genelkurmay'ın "15 ay kısa. Yedek subaylardan yeterince yararlanamıyoruz" önerisi hükümet tarafından olumlu bulundu.





SÖZLEŞMELİ ER İHTİYACI AZALTACAK



Hükümet, 50 bin sözleşmeli er alınmasına yönelik düzenleme yaptı. 50 bin sözleşmeli er alınmasının ardından TSK'nın asker ihtiyacının azalacağına dikkat çekiliyor. Sınır polisi uygulamasının devreye girmesi ile birlikte sınırlardaki askerler de geri çekilecek. Bu da askerlik süresinin kısaltılmasının işareti olarak görülüyor.





Bedelli düşünülmüyor



Hükümet ile Genelkurmay bedelli askerlik uygulamasını ise düşünmediği ileri sürülüyor. Kamuoyunda büyük beklenti oluşmasına rağmen, bedelli askerlik uygulamasına sıcak bakılmıyor. Askerlik süresinin kısaltılması ile bedelli askerliğe ihtiyaç kalmayacağı da hesaplanıyor.





AK Parti'ye yoğun telefon



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından AK Parti GenelMerkezi'ne askerlik süresinin ne zaman kısaltılacağına ilişkin yoğun başvuru olduğu öğrenildi. AK Parti'nin iletişim merkezi AKİM'in telefonlarını arayan binlerce vatandaş askerlik süresinin ne zaman ve nasıl kısaltılacağı sorusunu yöneltti.

