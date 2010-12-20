-ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 20.12.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ''alkollü araç kullanarak'', karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Askerlik Şube Başkanı Yarbay Fatih Arslan, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 5 Aralıkta meydana gelen trafik kazada ''alkollü araç kullanarak'' Mithat Kantarmış'ın ölümüne neden olduğu illeri sürülen Yarbay Arslan'ın, çıkarıldığı Siverek Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanmasına karar verildi. Diyarbakır Askeri Cezaevine gönderilen Yarbay Fatih Arslan'ın, adliyeden çıkarılacağı esnada, ''Arslan'ın tutuklanmadığı'' yönündeki dedikodu üzerine adliye binası önünde toplanan grubu dağıtmak isteyen polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayarak, adliye binasına girmek isteyen gruba biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Grubun dağılmasının ardından sivil bir araca bindirilen Yarbay Arslan, Diyarbakır Askeri Cezaevine gönderildi. Bu arada söz konusu kazada hafif şekilde yaralanan Yarbayın adliyeden çıkarılırken kolunun sargılı olduğu görüldü. Siverekin Üstüntaş köyü yakınlarında 5 Aralıkta Yarbay Fatih Aslan yönetimindeki 63 ER 155 plakalı otomobil, Mithat Kantarmış'ın kullandığı 33 NCB 09 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Kantarmış, 2 gün önce hayatını kaybetmişti.