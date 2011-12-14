Askerlik şubeleri kapanıyor

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ''6191 sayılı yasa ile 12 Mart döneminde ordudan atılanların bu yasa çerçevesinde dönmesi mümkün değil mi?'' sorusuna, ''Yasanın maddesi çok açık, 'Yargı yolu kapatılan işlemler suretiyle askeriyeden ilişiği kesilmiş olan kimseler hakkında uygulanır' diyor. Yargı yolu kapalı değildi. O zaman şununla geliyorlar bizim karşımıza: 'Yargı yolu kapalı değildi ama o zamanki yargı da yargı değildi' diyorlar. Ancak yasada böyle yazmaz'' dedi.



Yılmaz, füze kalkanı ile ilgili sözleşmenin ABD ile yapıldığını, ancak sözleşmenin içindeki maddede bunun NATO'ya devrine ilişkin hükümler olduğunu söyledi. Yılmaz, ''Bunun benzeri 2010 yılında İsrail'de kullanıldı. Dolayısıyla radarın NATO'nun amaçları doğrultusunda kullanılacağı yolunda hiçbir şüphemiz yoktur. Kaldı ki sözleşmedeki maddelere aykırı bir uygulamaya geçilmesi halinde bu sözleşmeyi iptal edebilme hakkımız da var. Radar, NATO ülkeleri dışında bir başka ülkenin savunması için kullanılırsa, sözleşmeyi iptal edebilme hakkımız var'' açıklamasında bulundu.



Askerlik şubeleri ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Yılmaz, askerlik işlemlerini kolaylaştırmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:



''Yedeklik yoklamasını, ilk yoklamayı ve askerlik meclisini kaldıracağız. Şu anda sadece günde iki kişinin geldiği askerlik şubelerimiz var. Yıllık 700'ün altında gelenler var. Mesafe de 45 dakikadan az ise ki zaten internet üzerinden yapılacak, o zaman bu askerlik şubelerini açık tutmanın bir faydası olmadığını düşünüyorum. Artık nüfus göçüyor, büyük illere geliyor. Nüfusu düşük olan ve göç veren illerdeki askerlik şubelerine ihtiyacın azaldığı görülmüştür.''





