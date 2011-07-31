'Askerlik paketinde bedelli yok!'

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlik süresine ilişkin çalışmanın içinde bedelli askerliğin olmadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlikle ilgili çalışmaları devam eden pakette, bedelli askerliğin yer almadığını söyledi.



Bozdağ, önceki gün Makedonya'nın başkenti Üsküp’te yaptığı açıklamada, mezuniyet durumuna göre farklı sürelerle askerlik yapılmasını içeren çalışmanın yeniden başlatıldığını söylemişti.



Bozdağ, NTV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmada bedelli askerlik konusunun yer almadığını söyledi.



Bekir Bozdağ, konuyla ilgili, "Şu an için böyle bir adımımız yok" dedi.





