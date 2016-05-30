Askerlik muayenesini aile hekimleri yapacak

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, askerlik muayenesinin haziran ayından itibaren pilot il olarak seçilen Manisa’daki aile hekimliklerinde yapılacağını söyledi.



Tay, uygulamanın daha sonrasında ülkeye yayılacağını açıkladı. Manisa Tabip Odası ise uygulamaya tepki gösterdi.

Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, aile hekimlerinin iş yükünün çok fazla olduğunu ve askerlik muayenesiyle yükün artacağını vurguladı.



Manisa’da aile hekimlerinin günde 100 hastaya baktığını kaydeden Bilgin, "Sağlık Bakanlığı aile hekimi başına 2 bin 500 kişi düşmesini hedefliyordu. 13 yıldır bu hedefi tutturamadılar. Aile hekimlerinin sayısı artmadığı gibi hekim başına düşen hasta sayısı da azalmadı. Şu anda bir aile hekimine 3 bin 500-4 bin civarında kişi düşüyor. Aile hekiminin zaten yeteri kadar iş yükü vardır. Böyle bir uygulama aile hekimine ekstra bir yük oluşturacaktır. Pozitif baktığımız bir durum değildir" diye konuştu.

Askerlik muayenesinin aile hekimlerinin işi olmadığını dile getiren Bilgin, özellikli bir muayene yapılması, ayrı bir planlama olması gerektiğini savundu.