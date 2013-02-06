Askerlik muayenelerini artık aile hekimleri yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte artık askerlik muayeneleri aile hekimleri tarafından yapılacak. Askerlik çağına gelen birçok kişinin muayeneleri daha önce askeri hastanelerde yapılıyordu. Askeri hastanelerin sayısının az olması nedeniyle yaşanan yoğunluk bu düzenleme ile birlikte aşılacak. Kişi asker muayenesini bağlı bulunduğu aile hekimine kolaylıkla yaptıracak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından gerçekleştirilecek.

Kişinin beyan ettiği hastalık ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenler ve uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşunda görevli tek tabip tarafından muayene edilmiş ise en yakın asker hastanesine gönderilecek. Yükümlü asker hastanesinde tek tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzmana yönlendirilecek.

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılacak. Yoklamada arıza veya hastalıkları gözden kaçanların, sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenlerin, yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından yapılacak. Aile hekimi yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde bulunan tek tabip tarafından yapılacak. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce kişilerin ‘Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu'nu doldurması sağlanacak.

Yurt dışında yaşayan askerlikle yükümlü vatandaşlardan herhangi bir hastalık veya arızası olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından veya konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılacak. Yoklama formları doğrudan vatandaşın kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarına gönderilecek. Yurt dışında yoklaması yapılanlar için ‘Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu’ düzenlenmeyecek. Askerlik yükümlülüğünü fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri ile yerine getirecek olanların yoklamaları yaptırılamayacak.