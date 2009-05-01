Askerlik konusunda çalışmalar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, herkese eşit süre askerlik yönündeki çalışmaların daha teknik düzeyde olduğunu söyledi.



Gönül, İzmir'de gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:



"Askerliğin yapılış şekli pek çok değişik düzenlemelerle yürütülüyor şu anda. Bunun daha basitleştirilmesi, daha hizmete yönelik hale getirilmesi yönünde bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar henüz neticelenmiş değil, neticelenmesi için kanun tasarısı haline gelmesi lazım. Henüz ortaya çıkmış değil, bakanlıkların görüşmesi olmuş değil. Şekillendiği zaman sizlere bilgi sunacağız. Her konuda her çalışma yapılabilir. Hükümetimiz neyi TBMM'ye teklif verecek, milletvekillerimiz neyi uygun görecekler, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdilik çalışmalar teknik seviyededir.”