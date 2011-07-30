T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerlik kısalıyor mu?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlikle ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek...

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerlikle ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek "yoksa yarın askerlik kısalıyor şeklinde benim bir değerlendirmem olmadı" dedi.



Kosova ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Üsküp ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu.

Bozdağ, "benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm. Ben bu konunun teknik bir konu olduğunu ve bu nedenle de detaylarına benim vakıf olamayacağımı ifade ettim. Ama seçimden önce Türkiye'de bu anlamda çalışmalar vardı ve ben o çalışmalara atıfta bulundum. Yoksa yarın askerlik kısalıyor şeklinde benim bir değerlendirmem olmadı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24