Askerlik kısalıyor mu?

T24

Kosova ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Üsküp ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bozdağ, askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu.Bozdağ, "benim söylediğimin kamuoyuna çok yanlış yansıtıldığını gördüm. Bundan da üzgünüm. Ben bu konunun teknik bir konu olduğunu ve bu nedenle de detaylarına benim vakıf olamayacağımı ifade ettim. Ama seçimden önce Türkiye'de bu anlamda çalışmalar vardı ve ben o çalışmalara atıfta bulundum. Yoksa yarın askerlik kısalıyor şeklinde benim bir değerlendirmem olmadı" dedi.