Askerlik kısalıyor, bedelli geliyor!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı terörle mücadelede yeni dönemin şifreleri ortaya çıkmaya başladı. Yeni dönem, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri’ni de kapsayacak biçimde reorganizasyon şeklinde yürütülecek.







Star gazetesinin haberine göre pekçok yapısal reform içeren yeni dönemde askerliğin kısaltılması ve bedelli askerlikte gündemde.





İşte yeni dönemin şifreleri

- İç güvenlik tamamen İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde ve çatısı altındaki birimler eliyle yürütülecek.

- İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma’yı organize ve uyumlu hareket eden bir yapıya büründürecek.

- Terörle Mücadelede Polis Özel Harekat Timleri’yle (PÖH) birlikte Jandarma Özel Harekat (JÖH) kullanılacak.

- Jandarma bütün yapılarıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak.

- Sınır Güvenliği, Avrupa Birliği perspektifinde sivil bir yapıya kavuşturularak ve Genel Müdürlük seviyesinde, Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü kapsamında ele alınacak.

- Kaçakçılarla mücadele döneminden kalan karakol sistemi kademeli olarak kaldırılacak.

- Sınırdan sızmalara karşı modern mücadele çerçevesinde elektronik sistemler kullanılacak.

- İnsansız hava aracı Heron konusunda yerli teknoloji devreye sokularak, Heronların kontrolü Kara Kuvvetleri’nden alınarak Hava Kuvvetleri’ne verilecek.

- Heronlar sızma tespit ettiğinde görevli F-16’lar, Kara Kuvvetleri’nin de içinde bulunduğu prosedür sürecine takılmadan, izin almaksızın maksimum 15 dakikada direkt müdahale edebilecek.

- Sınırda istihdam edilecek profesyonel askerler sadece ihtiyaç durumunda destek alınacak unsurlar olacak.

- PÖH’lerin hızlı operasyon yapması için terör örgütleriyle ilgili MİT’in elde ettiği anlık bilgiler hızla Emniyete aktarılırken, Heron görüntüleriyle ilgili de yeni bir düzenleme öngörülüyor.

- Denetim ve geriye dönük yargı süreçleri için Heron görüntüleri MİT ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na da anında intikal ettirilecek.

- Görüntülerin 5 yıl arşivlenebilmesi için teknik ekipman temin edilecek.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı hantal yapılarından kurtarılacak. Kara unsurları mobil ve profesyonel bir yapıya kavuşturulacak.

- Deniz ve Hava Kuvvetleri yaklaşık 40’ar binlik mevcutlarıyla profesyonelleşmelerini tamamlama düzeyinde. Bunun mevcudu 400 bine dayanan Kara Kuvvetleri’ne uygulanması sağlanacak.

- Kara gücünün kadrolu personel ve er dahil toplam 300 bine indirilmesi öngörülüyor.

- Ulaşımın problem olduğu dönemlerden kalan Trakya, Güneydoğu gibi bölgelerde neredeyse her köyde bulunan birlik düzeni değiştirilecek.

- Modern ordularda olduğu gibi hızlı organize olabilen ordu sistematiği kurulacak.

- Sözleşmeli er yasasıyla kapısı aralanan profesyonel askerlik yaygınlaştırılacak.

- Zorunlu askerlik süreleri zamana yayılarak azaltılacak. Genel seferberlik eğitimi, ve temel askerlik eğitiminin içinde bulunduğu 3-4 aylık kısa eğitim sistemi öngörülüyor.

- Birikmiş asker kaçaklarının bedelli askerlik yoluyla eritilmesi durumunda, buradan gelecek gelir TSK’nın yapısal modernizasyonu için kullanılacak.





