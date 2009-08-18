Askerlik işlemleri internetten yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarınca yürütülen faaliyetlerin modern bir bilgi sistem otomasyonu ile yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hizmete sokulan MSB Bilgi Sistemi aracılığıyla, yarından itibaren seferberlik ve asker alma konularında e-devlet hizmetlerinin sunulmasına başlanacağı" kaydedildi.



İşlemlerin "www.turkiye.gov.tr" adresindeki Milli Savunma Bakanlığı bölümünden yapılabileceği belirtilen açıklamada, uygulamanın kurumlara ve vatandaşlara seferberlik işlemlerinde sağlayacağı imkan ve kolaylıklar şöyle sıralandı:



- Yedeklik yoklamalarını askerlik şubelerine gitmeden ve cezalı duruma düşmeden evleri ya da iş yerlerindeki bilgisayarlardan internet üzerinden ya da mobil imzalı olarak cep telefonlarından e-Devlet Kapısını kullanarak yapabilecekler.



- Sefer görev emirlerinin veya tatbikat görevlendirmesinin olup olmadığını, kendilerine veya firmalarına ait araç ve iş makinelerinde sefer görev emri olup olmadığını bulundukları yerden elektronik ortamda sorgulamak suretiyle öğrenebilecekler.



Asker alma işlemleri



Uygulamanın asker alma işlemlerinde sağlayacağı kolaylıklar ise şöyle:



- Yerli ve yabancı askerlik şubesi ayrımı ortadan kaldırılarak 'bütün Türkiye tek askerlik şubesi' prensibinden hareketle, elektronik ortamda ülkemizin her noktasına hizmet götürülmüş olacak.



- Bu kapsamda Askerlik Durum Belgesi alma dahil tüm askerlik işlemleri çok daha kısa sürede ve her yerden yaptırılabilecektir. Vatandaşlar artık sadece son yoklama ve askere sevkleri sırasında askerlik şubesine gelme ihtiyacı duyacaklardır.



- Üniversite öğrencilerinin erteleme işlemleri için askerlik şubelerine öğrenci belgesi göndermesi işlemi son bulmuştur. Yükümlü vatandaşlar elektronik ortamda gitmek istedikleri celp dönemi tercihini yapabileceklerdir.



- Bu sayede çiftçi, turizmci gibi mevsimsel olarak iş görenler, istedikleri dönemde silah altına alınabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri ve dövizle askerlik başvuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden elektronik ortamda topluca alınabilecektir.



- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kişisel diğer başvurularını internet üzerinden e-posta ile yapabilecek, başvuru sonuçları aynı yöntemle kendilerine iletilebilecektir.