Askerlik bayramdan sonra kısalıyor, kademeli terhis gündemde

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, lise mezunlarının askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili çalışmada sona yaklaşılıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra tamamlanması planlanan çalışmalarda kademeli erken terhis gündeme gelirken, ilk etapta 55 bin asker tezkere alacak.

Askerliğin üniversite mezunu olmayan 15 ay yükümlü uzun dönem erler için 12 aya düşürülmesi çalışmalarına, Başbakan Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasının ardından başlandığı ortaya çıktı. Mevcut askerlik sisteminde, üniversite mezunu olmayan yükümlüler 15 ay uzun dönem er olarak askerlik yapıyor. Askerlik 12 aya düşerse, silah altındaki erler 3 ay erken terhis olacak. Askerliğini 6 ay yapan üniversite mezunu kısa dönem askerlerin durumunda ise değişiklik olmayacak. 12 aylık yedek subaylık ise devam edecek.

Öncelik 15. aydakilerde

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin Vatan gazetesinden Levent İçgen’e verdiği bilgiye göre, hükümet ve Genelkurmay’ın mutabakata vardığı bu süreler, Meclis’te bir yasalaşma sürecine gerek kalmadan Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçecek. Yeni uygulamayla birlikte 3 ay olan acemi eğitim süresi de düşecek.

Askerliğin 12 aya düşürülmesi Başbakan Erdoğan tarafından açıklandığı gibi bayramdan sonraya yetiştirilecek. Yapılan planlamalara göre 55 bin yükümlü erken terhis olacak. Terhis edilecek bu yükümlülerden ne kadarının iç güvenlik taburlarında askerlik yaptığı ise henüz netleştirilmedi. Ancak son dakika değişikliği olmazsa bu 55 bin asker, belirli bir süre içinde kademeli olarak terhis edilecek. Terhisler, öncelikli olarak 15., 14., 13. ve 12. ayında olan asker sıralamasına göre gerçekleşecek. Kademeli terhis süresinin çok uzun tutulmaması planlanıyor.

386 bin 527 yükümlü asker

Mevcut sistemde askerlik 15 ay. Üniversite mezunu olmayan yükümlüler 15 ay uzun dönem er olarak askerlik yapıyor. Üniversite mezunu yükümlüler 12 ay yedek subay ya da 6 ay kısa dönem er olarak TSK’ye hizmet ediyor. Askerlik süresinin düşmesiyle birlikte TSK personel sayısında da azalma yaşanacak. Ekim verilerine göre TSK’da 595 bin 450 personel bulunuyor. Bu sayının 386 bin 527’sini ise yükümlü personel oluşturuyor. TSK’nın personel sayısı, mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını esas alan ve 3 yıllık bir süreç olan planlama programlama bütçeleme sistemi kapsamında belirleniyor. Bu süreç içerisinde TSK kendisine tevdi edilmiş olan görevleri ifa edebilmek maksadıyla müteakip 10 ve 20 yıllık sürede ihtiyaç duyduğu teşkilat düzenlemeleri ve modernizasyon projelerini inceleyerek, bu çalışmaların neticesinde personel kadrolarını planlıyor.