‘Askerliği şoför olarak yaptım’ dönemi bitiyor

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) devam eden profesyonelleşme çalışmaları kapsamına şoförler de eklendi.



Halen TSK’nın çeşitli birliklerinde, şoför ihtiyacı er ve erbaşlardan karşılanıyordu. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerde kullanmak üzere sözleşmeli er statüsüyle 287 adet şoför alımı için ilana çıkmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı da çeşitli araçlarda şoför olarak kullanılmak üzere 1083 adet uzman erbaş alacağını duyurdu.



Alınan bilgiye TSK’da süren profesyonelleşme çalışmaları kapsamına şoförler de eklendi.



TSK’da terör öncelikli bölgelerde 6 tugayın tamamen profesyonellerden oluşması çalışmalarının tamamlanması ve civar bölgelerdeki birliklerde de süren profesyonelleşme çalışmalarının ardından TSK’da şoför olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli er ile uzman erbaş alımı için ihaleye çıkılması bir ilk niteliği taşıdı.





