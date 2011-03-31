-ASKERLİĞİ BİTENLERE DE OY HAKKI ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme gününe kadar askerlik süresi bitenlerin durumlarının Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy kullanılabilir hale getirilmesine karar verdi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanılmak üzere, 12 Haziran 2011 tarihi itibarıyla silah altında bulunan kişilerin T.C. kimlik numaraları ile birlikte adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum günü, doğum ayı, doğum yılı, doğum yeri bilgilerinin istenildiği belirtildi. Kararda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin gönderildiği, bazı yedek subay ve er celp sonuçları henüz belli olmadığı için bu bilgilerin 10 Haziran 2011 tarihinden önce verilmesinin mümkün bulunmadığının ifade edildiği kaydedildi. YSK kararında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin bulunduğu anlaşıldığından, oy verme gününe kadar askerlik süresi bitenlerin durumlarının Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy kullanılabilir (aktif) hale getirilmesine, karar verildiği bildirildi.