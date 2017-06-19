Askerlerin zehirlendiği Manisa'daki tugay kapatılıyor!

Manisa'da 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 4. kez görülen zehirlenme olayına ilişkin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak Manisa’daki kışlada yemek pişirme faaliyetinin sonlandırıldığını söyleyen Işık, “Hazır yemek paketi uygulamasına geçilmiştir” dedi. Ayrıca tugayın 5 gün boyunca kapatılarak, tarama faaliyeti yapılacağı öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görülen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin Genel Kurulu bilgilendirdi. Manisa 1. Eğitim Tugayındaki ilk zehirlenme vakasının 23 Mayıs’ta akşam yemeğinde görüldüğünü, 5 bin 820 askerden bin 47’sinin yemekten etkilendiğini bildiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:



“Bu bin 47 askerimizin 209’u hastanelere sevk edildi. Hastanelere sevk edilen askerlerimizden Hüsnü Özel hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme sebebi henüz otopsi raporu çıkmadığı için resmi olarak açıklanmamakta. Burhan Güvenen adlı askerimiz de yoğun bakımda. Edindiğim bilği askerimizin hayati tehlikesi olmadığı yönünde. Olayın hemen ardından idari ve adli tahkikata başlandı. İncelemeler sonucunda o gün verilen hindi etinde salmonella bakterisi tespit edildi. Bu teşhisten sonra ilgili firmanın yemek ihalesinin feshedilmesi süreci başlatıldı. Hazır yemek paketi uygulamasına geçilmiştir.” Işık, yemek firmasına ait ihalenin fesih yazısının 16 Haziran’da Bakanlık tarafından ihaleyi yapan bölge tedarik başkanlığına ve gerekli tedbirlerin alınması için daha önceden bilgilendirilen bölge komutanlığına gönderildiğini söyledi. Bunun ardından birlikteki yemek kontrol teşkilatı mensuplarının tamamının da değiştirildiğinin altını çizen Işık, “Bu olaydan sonra 16 Haziran 2017’de aynı kışlada bu defa da 69 askerimizin şikayeti oldu. Bu askerlerimiz hemen müşahade altına alındı. Dikkat çekici olan bu 69 askerimizden 62’sinin aynı bölükten olmasıdır. Bu vakanın sadece yemekten zehirlenme durumu ile ilgili olmayabileceğini, başka dış etkenlerin de olma ihtimalini ortaya çıkardı. Olayı haber alır almız Kara Kuvvetleri Komutanımızla birlikte Manisa’ya gittik. Hiçbir ihtimalin dışlanmadan her türlü çalışmanın yapılmasının gerekliliği kanaatine vardık. Bu çalışmalar yapılıyor” dedi.



Yeraltı suyuna bakılacak



Işık, “Malum bölgede yoğun depremler var. Her türlü ihtimali göz önüne aldığımız için acaba yeraltı sularından bir karışma mı var buna bakacağız. Alt yapımızda bir sorun var mı, yok mu bunu hemen değerlendireceğiz. Bütün tesislerimizi başta hijyen şartları olmak üzere gözden geçireceğiz” diye konuştu. Işık, bu çalışmayı beş haftalık süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerine işaret etti.



Talimat verildi





Işık, “23 Mayıs’tan itibaren yaşadığımız ikisi bizi endişelendiren 16 Haziran’da yemekten olmadığını düşündüğümüz zehirlenme vakasıyla birlikte bu üç olay bazı tedbirleri hemen devreye sokmamız gerektiğini gösterdi. Bu son olay öncesinde ilgili firmanın, gelen raporlar doğrultusunda sözleşmesinin fesih talimatı tarafımdan verilmiştir ve bu talimat birimimize ulaştırılmıştır” sözlerine yer verdi.