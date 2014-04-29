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Dünya
Deutsche Welle

'Askerlerimiz kışlalarına döndü'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırındaki tatbikata katılan birliklerin kışlalarına geri döndüğünü söyledi.

29 Nisan 2014 13:00

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li mevkidaşı Chuck Hagel ile telefonda görüşen Sergey Şoygu'nun ABD ve NATO'ya bağlı birliklerin Rusya sınırında artan hareketliliğini de gündeme getirdiği belirtildi.

1 saat sürdüğü belirtilen görüşmede Rus bakanın "Batılı medya organlarında Rusya karşıtı bir kampanyanın başlatıldığından yakındığı" belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Şoygu'nun, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmeyeceği güvencesi verdiği" belirtildi.

NATO'ya göre Rusya, Ukrayna sınırına ağır silahlı yaklaşık 40 bin asker yığdı. Batılı ülkeler, Rusya'nın Kırım'da olduğu gibi Ukrayna'nın doğu vilayetlerini işgal etmesinden kaygı duyuyor.

ABD ve AB, Rusya'nın Ukrayna'da işgal operasyonu başlatması durumunda ekonomik yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulundu.

Almanya AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılmasını istiyor

Almanya hükümet sözcüsü Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların rehin aldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılması için Moskova'nın daha fazla çaba harcamasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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