Askerleri taşıyan midibüs devrildi, en az 20 yaralı

Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20'in üzerinde asker yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Siverek İlçesi’nde bugün saat 18.45 sıralarında Siverek- Diyarbakır karayolunun 28’inci kilometresinde askerleri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a asker taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 20’nin üzerinde asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.