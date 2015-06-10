T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerleri taşıyan midibüs devrildi, en az 20 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi

10 Haziran 2015 23:45

Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20'in üzerinde asker yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Siverek İlçesi’nde bugün saat 18.45 sıralarında Siverek- Diyarbakır karayolunun 28’inci kilometresinde askerleri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a asker taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 20’nin üzerinde asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

 

ETİKETLER

askeri midibüsdevrildişanlıurfahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24