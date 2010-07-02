Askerleri hırsız sanıp ateş açan 2 genç öldürüldü

T24- Diyarbakır'ın Lice İlçesi yakınlarında gece operasyondan dönen askerler, kendilerine ateş açanlara karşılık verdi. Kaçan grubu terörist sanan askerlerin ateşiyle ikisi de 17 yaşında olan Ferhat Taruk ve Çekdar Kınay öldü, 36 yaşındaki Müslüm Kanay ise yaralandı.





Olay, Lice İlçesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki Goma Ahmet Mezrası’nda sabaha karşı saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Gece karanlığında operasyon dönen askerlere tarladan pompalı tüfekle ateş açıldı. Askerlerin de karşılık vermesiyle yoğun ateş altında kalan tarladaki kişiler kaçmaya başladı.



Yasak olmasına karşın, hintkeneviri yetiştirdikleri tarlalarına bir gün önce hırsız girdiği için nöbet tuttukları ve askerleri hırsız sanarak ateş ettikleri ileri sürülen kişileri, askerler de PKK’lı terörist sanarak takip başlattı ve arkalarından ateşi sürdürdü. Çatışma çıktığı haberiyle Lice’den gelen takviye birlikler Goma Ahmet Mezrası’nı kuşattı.



Silah seslerinin kesilmesinden sonra yapılan arazi aramasında Çektar Kanay ile Ferhat Taruk ormanlık alanda ölü, Müslüm Kanay da yaralı bulundu. Yaralı, olay yerine çağırılan ambulansla Diyarbakır’a sevk edilirken, öldürülen 2 gencin cesedi Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’ne getirilerek morga alındı.



Sabah olayın duyulmasının ardından ölen Taruk ve Kanay’ın yakınları hastane önünde toplanıp, sinir krizleri geçirdi. Bugün saat 13.45’e kadar Lice’de bekletilen Taruk ve Kanay’ın cenazeleri otopsi için Diyarbakır’a götürüldü. Cesetlerin nakil aracına taşınması sırasında Taruk ve Kanay’ın yakınları sinir krizleri geçirdi.



İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nden bir heyet olayı araştırmak üzere Lice’ye gitti.



VALİLİK: GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇILDI





Diyarbakır Valiliği’nin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede süren operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığı ve çıkan çatışmada 2 kişinin ölü, bir kişinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:



“Lice İlçesi güneyi Goma Ahmet mezrası bölgesinde icra edilmekte olan operasyon esnasında, 2 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında bir grup tarafından güvenlik kuvvetlerine ateş açılması üzerine çatışma çıkmıştır. Havanın aydınlanmasını müteakip olay yerinde yapılan incelemede iki şahıs ölü, bir şahıs yaralı olarak ele geçirilmiştir. Olay yerinde şahıslar tarafından kullanılan 2 pompalı av tüfeği ile bu silahlara ait 15 boş, 20 ise dolu av tüfeği fişeği, bir 7.65 milimetre çapında tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet boş, 6 adet dolu fişek, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet boş, 16 adet ise kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü ile bir şahsa ait kimlik kartı bulunmuştur. Kimliği tespit edilen şahıs ile ilgili aramalara devam edilmektedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma devam etmektedir.”



ÖLENLERİN YAKINLARI NE DİYOR?





Olaydan askerleri sorumlu tutan ölen Ferhat Taruk’un ağabeyi Tekin Taruk ile dedesi Abdurrezak Taruk, şikayetçi olacaklarını söyledi. Tekin Taruk, silah sesleriyle birlikte uykudan uyandığını ve köye gitmek istediğini ancak askerlerin buna izin vermediğini anlattı. Kardeşinin yaralanınca kendisini cep telefonuyla arayıp yardım istediğini belirten Taruk, “Telefondan sonra köye gitmeye çalıştım ama askerler bırakmadı. Ambulans çağırdık. Hani, Kulp ve Lice’den ambulanslar geldi. Ambulansların da girmesine izin vermediler. Saat 04.30 sıralarında ambulanslara izin vermiş olsalardı belki ölmeyeceklerdi. Haklarında dava açacağım, kardeşimin ölümü bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Ölenlerden Çekdar Kanay’ın amcası Niyazi Kanay da, “Çocuklar o akşam kaybolan hayvanı arıyordu. Operasyon olmuş. Askerler bunları görünce ateş etmiş. Ölenlerin hepsi sırtlarından aldıkları kurşunlarla ölmuş” diye konuştu.