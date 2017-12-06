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Askerlere yönelik FETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 11'i muvazzaf, 12 astsubay gözaltına alındı

06 Aralık 2017 16:31

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 11\'i muvazzaf, 12 astsubay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 11\'i muvazzaf, 1\'i soruşturma kapsamında daha önceden açığa alınmış, 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen cuma günü 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır\'da 4, Şırnak\'ta 3, Gaziantep\'te 2, Şanlıurfa\'da 2, Konya\'nın Kulu ilçesinde 1 kişi olmak üzere 12 asker gözaltına alındı. Konya\'ya getirilen şüphelilerden 5\'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise sorguları sürüyor.

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