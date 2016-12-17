T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerlere yönelik 57 ilde Bylock operasyonu

2 bin polisin katıldığı operasyonda, 500'ü aşkın rütbeli asker hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi

17 Aralık 2016 13:05

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kullandığı öne sürülen kripto yazışma programı ByLock kullandığı gerekçesiyle askerlere yönelik 57 ilde operasyon başlatıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyona toplam 2 bin polisin katıldığı bildirildi. 500'ü aşkın rütbeli asker hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

 

Lojmanlarda, Harp Akademisi'nde operasyon

 

Gözaltı kararı alınan askerler arasında albay rütbesinde askerler de yer alıyor.


Operasyon yapılan yerler arasında İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı da bulunuyor. Askeri birlikler, lojmanlar ve evlerde gözaltı işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER

ByLockaskeroperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24