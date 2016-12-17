Askerlere yönelik 57 ilde Bylock operasyonu

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kullandığı öne sürülen kripto yazışma programı ByLock kullandığı gerekçesiyle askerlere yönelik 57 ilde operasyon başlatıldı.



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyona toplam 2 bin polisin katıldığı bildirildi. 500'ü aşkın rütbeli asker hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Lojmanlarda, Harp Akademisi'nde operasyon

Gözaltı kararı alınan askerler arasında albay rütbesinde askerler de yer alıyor.



Operasyon yapılan yerler arasında İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı da bulunuyor. Askeri birlikler, lojmanlar ve evlerde gözaltı işlemleri devam ediyor.