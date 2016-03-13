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Dünya

'Askerlere tecavüz izni verildi' iddiası

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda askere ödeme karşılığında tecavüz izni verildi iddia edildi

13 Mart 2016 14:13

Güney Sudan'daki iç savaş hakkında rapor yayımlayan BM, 'dünyanın en korkunç durumlarından biri'nin yaşandığını iddia etti. Raporda rejimin, destekçisi milislere 'tecavüz izni verdiği, katledilen 10 bin 553 sivilin 829'unun boğularak öldürüldüğü' yer aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, tecavüzün Güney Sudan askerleri arasında da kabul edilebilir bir eylem olarak görüldüğü savunulan rapora göre, muhalefete yardımcı olduğu düşünülen kişiler, kadın, yaşlı ya da engelli olduklarına bakılmaksızın 'canlı canlı yakıldı, konteynerlerde havasızlıktan boğuldu, ağaçtan sallandırılarak idam edildi ya da parçalara' ayrıldı.

BM' nin, 2015 yılının Nisan ve Eylül ayları arasında bin 300'den fazla tecavüz vakasını da kayıt altına aldığı belirtildi.

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