-ASKERLERE PUSU: 8 ÖLÜ GAUHATİ (A.A) - 15.03.2011 - Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Kokrachar ilçesi yakınlarında, ayrılıkçı militanlar olduğu sanılan kişilerce kurulan pusuda 8 asker öldü, 11 asker yaralandı. Polis Başmüfettisi Baskar Cyoti Mahanta, dün akşam saatlerinde uzak ormanlık bir arazide düzenlenen saldırıda Hindistan ordusunda görev yapan yarı askeri milis güçlerini taşıyan bir otobüse otomatik silahlarla ateş açıldığını belirtti. Mahanta, saldırganların, otobüse eşlik eden 2 kurşun geçirmez askeri cipin takibine fırsat vermeden karanlıktan yararlanarak kaçtığını kaydetti. Yarı askeri milis güçlerinin Hindistan'ın Butan Krallığı sınırında devriye görevi yaptıktan sonra üslerine dönerken saldırıya uğradıklarını anlatan Mahanta, çatışmada hayatını kaybeden askerlerden 3'ünün anında, diğerlerinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü belirtti. Assam eyaletinde, 30'dan fazla isyancı örgüt, bağımsızlık veya daha fazla otonomi talepleriyle onlarca yıldan beri silahlı mücadele yürütüyor. Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletindeki nüfusun çoğunluğu, etnik olarak Myanmar ve Çin'e daha yakın unsurlardan oluşuyor.