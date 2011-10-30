-Askerlere "şiddet" eğitimi ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri, silah altına alınan erlere, terhis olacakları güne kadar aralarında, aile içi iletişim, ailede şiddetin önlenmesi, insan hakları, kişisel hak ve özgürlükler, demokrasi, yanı sıra üreme sağlığı ve aile planlaması eğitimi veriyor. Erbaş ve erlere, hayatları boyunca gerekli olacağı değerlendirilen 9 ayrı konuda eğitim veriliyor. ''Yurt sevgisi'' eğitimi kapsamında, insan hakları eğitimi alan er ve erbaşlar, insan haklarının önemi, uluslararası gelişimi, hak ve özgrüklükler, uluslararası insan hakları kuruluşları ve sözleşmeler hakkında bilgilendiriliyor. Demokrasi ve insan hakları alanında da bilgilendirilen silah altındaki askerlerin, ağırlıklı olarak gördüğü ikinci eğitim konusu ise ''aile''. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik eğitim konusunun alt başlıklarında aile içi iletişim, ailede şiddetin önlenmesi, kadınlara uygulanan toplumsal baskılar, töre cinayetleri ve kadın erkek eşitliği konularında eğitim veriliyor. ''Üreme sağlığı ve aile planlaması eğitimi'' başlığı altında da yılda en az iki defa, bir gün süreyle özellikle erbaş ve erlerin terhis olacakları döneme yakın olacak şekilde konuyla ilgili eğitim almış sağlık sınıfı subay ve astsubaylar tarafından ders veriliyor. Üreme sağlığı projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri içerisinde aile planlaması yöntemleri, akraba evliliğinin sakıncaları ve zührevi hastalıklar ve bulaşma yolları konularında eğitim veriliyor.