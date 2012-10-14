Askerler yanlışlıkla Moritanya devlet başkanını vurdu

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz'in, başkent Novakşot yakınlarında askerlerin yanlışlıkla aracına ateş açması sonucu yaralandığı bildirildi.

Haberleşme Bakanı Hamdi Veled Mahcub, çöle yaptığı geziden dönen Devlet Başkanı Abdülaziz'in konvoyuna başkentin 40 kilometre kuzeyinde askerler tarafından ateş açıldığını söyledi.

Devlet Başkanı Abdülaziz'in kolundan yaralandığını belirten Mahcub, Abdülaziz'in Novakşot'taki askeri hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Askerlerin, Devlet Başkanı Abdülaziz'in gezi için kent dışında bulunduğundan haberdar olmadıkları, uygulanan sıkı güvenlik kontrolleri çerçevesinde konvoya ateş açtıkları sanılıyor.

Komşu Mali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı örgütün Moritanya'da da çeşitli saldırılar düzenlemesi üzerine ülkede güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Fransa'da özel bir hastaneye kaldırıldı

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz'in tedavi için Fransa'da özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle hastanenin ismi ve yeri verilmedi. Abdülaziz, dün akşam gezi için kent dışında bulunduğu esnada askeri kontrol noktasından geçerken askerler tarafından açılan uyarı ateşinde yaralanmıştı. Askerlerin, cumhurbaşkanının geçişinden haberdar olmadıkları ve şüpheli araç olarak değerlendirdikleri için Abdülaziz'in aracına ateş ettikleri açıklanmıştı.