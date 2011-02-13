-ASKERLER TAHRİR MEYDANI'NA DOĞRU HAREKETE GEÇTİ KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır ordusuna bağlı askerlerin başkent Kahire'de gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'na doğru hareket etmeye başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, askerlerin hatlar oluşturarak, Tahrir Meydanı'na doğru harekete geçtiklerini belirtti. Askerler meydana doğru hareket ederken, ''barış içinde'' şeklinde bağıran göstericilerden birkaç kişinin sıra halindeki askerlere direndiğini ifade ifade eden görgü tanıkları, göstericilerle askerler arasında yer yer itiş kakışlar yaşandığını ve bazı subayların göstericilerle konuştuklarını kaydetti. Askerler ilerlerken bir göstericinin megafonla, ''Ordu Mısır'ın belkemiğidir. Bizi meydandan çıkarmak onlar için bir çözüm değildir. Bizim taleplerimize karşılık vermek zorundadırlar'' diye konuşma yaptığı görüldü. Basına açıklamada bulunan bazı göstericiler de bazı liderlerinin askerler tarafından götürüldüğünü söyledi.