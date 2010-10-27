Askerler Köşk yerine orduevinde mi olacak?

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nın iki yıldır düzenlediği alternatif 29 Ekim Resepsiyonu bu yıl da Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in başkanlığında Merkez Orduevi'nde gerçekleştirilecek. Resmi bir açıklama yapılmasa da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde vereceği 29 Ekim Resepsiyonu'na komuta kademesinin katılmayacağı öğrenildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ilkini iki yıl önce İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı döneminde verdiği alternatif 29 Ekim Resepsiyonu uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Hürriyet yazarı Zeynep Gürcanlı'nın edindiği bilgiye göre, komuta kademesinin Köşk'teki 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmayacak. TRT komuta kademesinin Köşk’teki resepsiyona katılmayacağı haberine yer verdi. Genelkurmay İletişim Dairesi Başkanı Tayyar Süngü, konuyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ve kimseye açıklama yapmadığını belirtti.



Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona kimlerin katılıp katılmayacağı tartışmaları devam ederken, Merkez Orduevi'nde köşkteki resepsiyondan yarım saat önce yapılması planlanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in vereceği resepsiyona, Kuvvet Komutanları ve Ankara Garnizonu'na bağlı subay ve astsubaylar katılıyor. Merkez Orduevi'ndeki alternatif resepsiyonun davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.



Genelkurmay Başkanı Koşaner, 29 Ekim’de Ankara Merkez Orduevin’nde 19.30’da Gazi ve Şehit yakınlarına resepsiyon verecek.





