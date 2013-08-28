Askerler kavga etti: 2 ölü

Ankara'da jandarma karakolunda görevli 2 askerin kavgası kanlı bitti. Uğur Özdel isimli er, tartıştığı arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Gölbaşı ilçesinde bulunan Ahiboz İlçe Jandarma Karakolu'nda meydana geldi.

İki askerin nöbet sırasında, bilinmeyen bir nedenle, başlayan tartışması kavgaya dönüştü.

Kavgada Uğur Özdel, silahıyla arkadaşı Osman Denktaş'ı ağır yaraladı.

Özdel, daha sonra silahını başına doğrultarak intahara teşebbüs etti.

Ağır yaralanan iki asker, kaldırıldıkları Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.