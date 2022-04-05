Askerler için torba teklif hazırlığı: Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri MSB'ye devredilecek

Millî Savunma Bakanlığı ile AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni bir “torba teklif’’le Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri MSB’ye devredilecek.

Teklifle göre Türk askerî tarihini ilgilendiren kültür varlıklarına ilişkin araştırma, değerlendirme ve inceleme yetkisi Genelkurmay’dan alınarak MSB’ye verilecek. Askerî tarihle ilgili her türlü taşınır kültür varlığı MSB’nin uygun görüşü ile askerî müzelere devredilecek. Ayrıca silahlı kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara karar verme yetkisi de Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınarak MSB’ye veriliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları gibi konular bundan sonra bakanlığın internet adresinden duyurulacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmeleri öngörülüyor.

Tedavi giderleri Bakanlıktan

Er, erbaş ve askerî öğrencilerin tedavi giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Düzenlemenin gerekçesinde “Bu durumdakilerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde herhangi bir nedenle yaralanmaları, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda Sağlık Bakanlığı hastanelerince, SGK tarafından sağlık giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getirilmekte, (örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) ve bu sınırlamalar kapsamında tedavilerde mağduriyetler yaşanmaktadır” denildi. Yapılan düzenleme ile bu mağduriyetler gideriliyor. Ayrıca, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesi de öngörülüyor.