Askerler, El Bab'ta IŞİD'le girilen çatışmanın detaylarını anlattı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağında IŞİD'in yaptığı saldırıya destansı direnç gösteren 2 Türk tankının Genelkurmay Başkanlığı'nca da doğrulandını söyledi. Turan'ın köşesinde askerlerin ağzından aktarılanlar şöyle şöyle:

“30 Aralık akşamı saat 18.00 civarında, IŞİD militanları Özel Görev Kuvveti'nin olduğu yere tüm gücüyle saldırdı.

Öyle sızma filan değil, zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla…

Şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı… Resmen katliam yapmaya gelmişler.

İlk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalıştı. Sonra iki ‘M 60 tankı' mevziinden fırlayıp atış yapmaya başladı. Aynı anda TOW roketi isabeti aldı. Yaralı olmalarına rağmen atışa devam edip tüm araçları ve hedefleri birer birer vurdular.

Bu arada ikinci bir TOW roketi ile vuruldular.

Buna rağmen teğmen mürettebatına “Biz tankı terk edersek arkada kimse sağ kalmaz” diyerek tanktan çıkmadı. Tank alev alev yanarken onlar manuel sistemle atışa devam ettiler.

Üçüncü bir TOW roketi ile vurulunca tankta atış imkânı kalmadığından yaralı olarak aracı tahliye ettiler. O sırada diğer tank yaklaşıp atışa devam etti. Düşman onu da vurdu. Tank komutanı olan astsubay çavuş “Ben de tanktan çıkmayacağım” diyerek atışa devam etti. Tank ikinci kez vurulunca mürettebat yaralı olarak aracı terk etmek zorunda kaldı.

Şükür şehit yok. İki tank füzelerle toplam 5 defa vurulmuş!

Tabur Komutanı ‘Manzarayı görmeliydiniz. Onlarca bombalı düşman aracı ve canlı bombalar, iki tank ile bu kahramanlarımız sayesinde tamamen imha edildi. Yüzden fazla düşman, önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi.

Bir genç teğmen ve gencecik bir astsubay El Bab'da destan yarattılar.”