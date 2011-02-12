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ASKERLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A)

12 Şubat 2011 20:50

-ASKERLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında dün yakalama emri çıkartılan ve bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 7 muvazzaf asker, karar yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sivil plakalı askeri araçla getirilen muvazzaf askerler İbrahim Koray Özyurt, Nihat Altınbulak, Soner Polat, Mehmet Ferhat Çolpan, Meftun Hıraca, Abdurrahman Başbuğ ve Erdinç Atik'in yüzlerine karşı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin dünkü duruşmada haklarında çıkarttığı yakalama emrine ilişkin karar okundu. Tutuklanan muvazzaf askerler, daha sonra sivil plakalı askeri minibüse bindirilerek Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderildi.

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