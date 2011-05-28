Askerler: 'Belgelerin hepsi dijital döküman, hiçbiri imzalı değil'

T24- Balyoz Davası kapsamında 6 general, 1 amiral ve bir albay Eskişehir’de bulunduğu iddia edilen belgeler hakkında sorgulandı. İmzaları olduğu iddia edilen belgeler için askerler, "Oradaki belgelerin hiçbiri imzalı belge değil. Hepsi dijital doküman. Oradaki belgeler sadece bizim ismimiz kullanılarak imzaya açılmış" dedi.







Eskişehir’de bulunan Balyoz belgeleri soruşturması kapsamında dün ifade veren bazı askerlerin, savcılık sorgusunda, "Sizin imzanız olan belgede" diye soru yöneltilmesine tepki gösterdiği öğrenildi. Askerler ve avukatların, savcının bu sorusuna itiraz ederek, "Oradaki belgelerin hiçbiri imzalı belge değil. Hepsi dijital doküman. Siz ‘imzanız olan belge’ diyemezsiniz. Oradaki belgeler sadece bizim ismimiz kullanılarak imzaya açılmış" dediği belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında bir grup muvazzaf askerlerin haftaya da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne çağırılan 3 hakim Albay, 2 hakim Binbaşı ile bazı askerlerin de önümüzdeki hafta gelerek ifade vereceği ifade edildi.





6 general, 1 amiral ve bir albay





Eskişehir’de emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçirildiği öne sürülen ve Balyoz darbe planı iddiaların bir bölümünü içerdiği belirtilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 general, 1 amiral ve bir albay yaklaşık 12 saat sorgulandı. ’Balyoz Planı’ soruşturması kapsamında Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurutaş, Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tuğgeneral Erhan Pamuk, Tümamiral Sinan Ertuğrul ve Kurmay Albay Mehmet Örgen dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Soruşturma savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bıkarıldı.





Belgeleri biz hazırlamadık, bizim adımıza imzaya açılmış





Yaklaşık 12 süren sorgulamada generallere Eskişehir’de bulunduğu iddia edilen belgelerin gösterildiği öğrenildi. Savcı Ayar’ın komutanların adına imzaya açılmış belgeleri gösterdiği ve ‘Bu belgeleri siz mi hazırladınız ya da siz mi hazırlattınız?", "Bu belgeleri hangi amaçla hazırladınız?" şeklinde sorular yönelttiği belirtildi. Kendileri adına imzaya açılan belgelere inceleyen askerlerin, "Söz konusu belgeleri biz hazırlamadık ve hazırlatmadık" diyerek suçlamaları reddettiği öğrenildi.





İmzanız olan belge tartışması





Savcı Ayar’ın ifade sırasında bazı askerlere, "Sizin imzanız olan belgede" diye soru yönelttiği ve asker ile avukatlarının bu soruya tepki gösterdiği belirtildi. Askerler ve avukatların, savcının bu sorusuna itiraz ederek, "Oradaki belgelerin hiçbiri imzalı belge değil. Hepsi dijital doküman. Siz ‘imzanız olan belge’ diyemezsiniz. Oradaki belgeler sadece bizim ismimiz kullanılarak imzaya açılmış’ dediği belirtildi.





2001-2005 yıllarında NATO'da görevliydim





Dün serbest bırakılan Albay Mehmet Örgen’in de savcılık sorgusunda, "2001-2005 yılları arasında NATO’da görevliydim. Söz konusu iddiaları içeren yazışmayı yapmam mümkün değil. NATO’nun Almanya’daki bir kursundaydım" diye savunma yaptığı ifade edildi.





Askerler haftaya da ifadeye gelecek





Öte yandan aynı soruşturma kapsamında muvazzaf askerlerin haftaya da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne çağırılan 3 hakim Albay, 2 hakim Binbaşı ile bazı askerlerin de önümüzdeki hafta gelerek, ifade vereceği belirtildi.