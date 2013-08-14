Askerler arasında yaşanan tartışma kanlı bitti

Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde yer alan Tapantepe Karakol'unda iki askerin tartışması ölümle sonuçlandı. Yaşanan silahlı kavgada İsa Cihan Özmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göreTapantepe Karakolu'nda vatani görevini yapan askerlerden 20 yaşındaki İsa Cihan Özmen ile 21 yaşındaki C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre arkasını dönerek uzaklaşmak isteyen İsa Cihan Özmen'e G-3 tüfeğiyle C.A. 3 el ateş etti. Gaziantep nüfusuna kayıtlı Özmen, olay yerinde yaşamını yitirirken, karakoldaki diğer askerler C.A.'nın elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi.

Terhisine 4 ay kalan İsa Cihan Özmen'in bir hafta sonra ağabeyi Kadir'in düğününe gitmek için hazırlandığı belirtildi. Kardeşi İsa Cihan'ın cenazesini teslim alan Kadir Özmen, "Kardeşim bir hafta sonra düğünüme gelecekti. Dün telefonla konuştuk onunla. Askerde para biriktirmiş ve düğün için takı alacağını söyledi bana. Kardeşim vatanı için buraya geldi ve nasıl şehit olduğunu bize söyleyen kimse yok, öğrenmek istiyoruz" dedi.

İsa Cihan Özmen'in cenazesi memleketi Gaziantep'e götürülürken, cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.