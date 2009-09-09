Askerler 1000 kişiyi kurtardı

Bandırma’ya 7 kilometre uzaklıkta bulunan Banvit’ten sonra Şafaksan, Yemmak ve Kocaman Balıkçılık’a ait fabrikalarda mahsur kalan yaklaşık bin kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Mayın Filo Komutanlığı, Sivil Savunma ve belediye işçileri tarafından tahliye edildi.



Hava kuvvetlerine bağlı helikopterler ve zodyak botlarının kullanıldığı tahliye çalışmalarında kurtarılan işçiler, belediye otobüsleriyle evlerine gönderildi.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman yaptığı açıklamada, fabrikalarında herhangi bir hasarın meydana gelmediğini belirterek, “Sadece su birikintisi var. Sabah vardiyası için çalışmaya gelen 150 işçimiz fabrikada mahsur kaldı. Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Sivil Savunma Ekipleri işçilerimizi tahliye etti” dedi.



Gönen'de sel suları 6 evi yıktı





Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde dünden beri etkili olan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağmur ve sularından Babayaka, Dereköy, Hafızhüseyinbey köyünde 4 ev yıkıldı. Dereköy’deki bir alabalık çiftliği ile hayvan barınağı da büyük zarar gördü.



Şiddetli yağış ve sel Gündoğan, Dereköy, Hafızhüseyinbey köyleri ile Sarıköy Beldesi’nde ekili alanları da vurdu. Enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle ilçeye bağlı Çığmış ve Dereköy köylerine elektrik verilemiyor. Balıkesir Vali Yardımcısı Osman İşsen ve Kaymakam Bekir Dınkırcı selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundular. Vali Yardımcısı İşsen, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

