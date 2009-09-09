Askerler 1000 kişiyi kurtardı

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman yaptığı açıklamada,
fabrikalarında herhangi bir hasarın meydana gelmediğini belirterek, “Sadece su
birikintisi var. Sabah vardiyası için çalışmaya gelen 150 işçimiz fabrikada
mahsur kaldı. Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Sivil Savunma Ekipleri işçilerimizi
tahliye etti” dedi.
Gönen'de sel suları 6 evi yıktı
Balıkesir’in Gönen
İlçesi’nde dünden beri etkili olan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağmur ve
sularından Babayaka, Dereköy, Hafızhüseyinbey köyünde 4 ev yıkıldı. Dereköy’deki
bir alabalık çiftliği ile hayvan barınağı da büyük zarar gördü.
Şiddetli yağış ve sel Gündoğan, Dereköy, Hafızhüseyinbey köyleri ile Sarıköy
Beldesi’nde ekili alanları da vurdu. Enerji nakil hatlarındaki arızalar
nedeniyle ilçeye bağlı Çığmış ve Dereköy köylerine elektrik verilemiyor.
Balıkesir Vali Yardımcısı Osman İşsen ve Kaymakam Bekir Dınkırcı selden zarar
gören köylerde incelemelerde bulundular. Vali Yardımcısı İşsen, hasar tespit
çalışmalarına başlandığını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.