'Askerinizi çekin, Maraş'ı verin'

T24 - Yunanistan'da işbaşına yeni gelen Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Türkiye'ye Kıbrıs'tan askerlerini çekmesini ve kapalı Maraş'ı Rumlara vermesini önerdi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Türkiye'nin Kıbrıs'ta ''adım atması gerektiğini'' öne sürerek, Türkiye'nin, Kıbrıs'taki askerini çekmesini ve kapalı Maraş'ı Rumlara vermesini istedi.



Dışişleri Bakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yapan Druças, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristostomos'la görüştü ve daha sonra Yunanistan'a döndü.



Rum radyosunun haberine göre, Druçaş, Hrsitofyas'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin, Hristofyas'ın, ''Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcadığı çabalara ve yeni öneriler paketine tam desteğini ilettiğini'' söyledi.



Kıbrıs Türk tarafına, ''müzakerelerde yapıcı ruh gösterme'' çağrısı yapan Druças, Türkiye'nin de ''adım atması gerektiğini'' iddia ederek, ''Türkiye'yi 'işgal' ordularını Kıbrıs'tan çekmeye çağırıyorum'' dedi.



Kıbrıs sorununun bir ''istila ve işgal'' konusu olduğunu öne süren Druças, ''Bunu unutmuyoruz. Bunu vurguluyoruz'' diye konuştu.

Hristofyas'ın önerileri yapıcı



Druças, Türkiye'nin, Maraş'ı Rumlara vermesini de istedi. Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakerelerindeki önerilerini ''yapıcı'' olarak niteleyen Druçaş, ''Çözümün BM kararlarına, AB değerlerine uygun olmasını ve Avrupa müktesebatına tamamen saygılı olmasını istiyoruz. Tüm Kıbrıs'lıların çıkarına olacak çözüm budur'' dedi.



Hristofyas'ın, "Maraş'ın Rumlara verilmesi önerisinin" ciddiyetle değerlendirilmesini isteyen Druças, "Bu Türkiye'nin tıkanan müzakere sürecini açabilir" dedi.



Türkiye artık icraata dönüştürsün



Druças, Türkiye'nin de Kıbrıs konusunda verdiği sözleri referandum sonrasında icraata dönüştürmesini beklediklerini söyledi.



Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politikasının en üst önceliği olduğunu ifade eden Druçaş, Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesiminin ''birleşik'' olduğunu kaydetti.



