Askerin sivil operasyonu köstebek içinmiş

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın, ’Karargáh Evleri’ gözaltılarını, bilindiği gibi şemadaki kişilere yönelik değil, belgeleri komutanlık dışına sızdıranları yakalayabilmek amacıyla yaptığı ortaya çıktı.



Soruşturma kapsamında askeri mahkemeye başvuran savcılık, aralarında İşçi Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Bedri Gültekin’in de bulunduğu biri kadın toplam 6 kişinin "ifade için hazır bulundurulması" yönünde talebini iletti. Savcılık ayrıca iki kişinin ev ve iş yerinde arama yapılması yönünde karar verilmesini istedi. Askeri Mahkeme ise 9 Şubat tarihli kararında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 2009/45 esas sayılı soruşturma dosyasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan İP/ Karargáh Evleri konulu belgenin izinsiz komutanlık dışına çıkartılmasıyla ilgili Askeri Savcılık soruşturmasında şüpheliler Ozan Ezik ve İbrahim Arslan’ın ev ve işyerlerinde arama yapılması, ele geçirilen malzemelerle, özel hükümlere tabi CMK’nun 134. maddesi kapsamında bilgisayar ve malzemelerinin bulunması halinde el konulmasına" denildi.



MİT’in Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği raporda detaylarına yer verilen "Karargáh Evleri" belgelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sızdırılması kapsamındaki soruşturmada, İstanbul’da gözaltına alınan İbrahim Arslan, Zeki Akan ve Ozan Ezik Ankara’ya getirildi. 6 kişinin ifadesinin bu sabah alınacak.



Gözaltına alınanlar sivil



Hava Kuvvetleri Savcılığı, muvazzaf askerlerin de gözaltına alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, "10 Şubat ve 11 Şubat 2009 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de altı sivil gözaltına alınmıştır" dedi.



Özbey: Bu gözaltı hayırlı



Gözaltına alınan İP Genel Başkanvekili Gültekin’in durumunu öğrenmek üzere jandarmaya giden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey ise çıkışta gazetecilere, "Ergenekon ve Karargáh Evleri, Tuncay Güney’in ürettiği şemalardan biri. Karargáh Evleri soruşturmasının bir an evvel sonuçlandırılması için daha önce dilekçe vermiştik. Bu gözaltı hayırlı bir iş için. Karargáh Evleri gibi yalanların ortaya çıkmasında hayırlı olacak çünkü."



Abi Arslan: O öyle işlere karışmaz



İKİ yıldır imam olarak çalıştığı Karacaahmet Mezarlığı Müdürlüğü’nde gözaltına alınan İbrahim Arslan’ın Kavacık’taki evinde bir bilgisayar kasasına el konuldu. Arslan’nın abisi Engin, kardeşinin gözaltına alınmasının tamamen isim karışıklığı olduğunu söyleyerek, "Bahsedildiği gibi işlere karıştığını düşünmüyoruz. Gözaltında ama serbest kalacağına inanıyorum" dedi.



Soruşturma nasıl başladı



ERGENEKON soruşturmasının en kritik belgelerinden birini MİT’in hazırladığı ’Karargáhevleri’ adlı belge oluşturmuştu. MİT Müsteşarı Emre Taner’in imzasıyla, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen rapor 2005’te hazırlandı. MİT’in, bu tarihte yaptığı saptamaları rapor haline getirdiği ortaya çıkmıştı. Ergenekon davasında yargılanan İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bazı sivil ve askerlerle toplantılar yaptığı bilgisine ulaşan MİT’in, araştırmalarının ardından söz konusu raporu hazırladığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. MİT’in belirlemelerine göre, İP’nin yanı sıra bazı TSK mensupları ve sivil memurların da katılımıyla toplantılar düzenlendiği, amacın özellikle Harp Akademileri ve Hava Harp Okulu’ndaki genç askerleri örgütlemek olduğu kaydedilmişti.

