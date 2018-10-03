Askerin ölümünü Adli Tıp Kurumu aydınlatacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç\'ın (20) geçen yıl nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Osman Hancı\'nın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye, İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi\'nden gelen raporda, kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Gökhan Kılıç\'ın ölümüne, başına vurulduğu öne sürülen kompozit başlığın neden olabileceğinin mümkün olduğu belirtildi. Sanık avukatı, rapora itiraz ederken, yenisinin alınmasını istedi. Oy çokluğuyla dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi\'ne gönderilip, yeniden rapor alınmasına karar verildi.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu\'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017\'de, nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında Kılıç\'ın başına miğferle vurup, ölümüne neden olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı, gözaltına alındı. Hancı, ifadesinde, \"Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm\" dedi. Osman Hancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

SANIK AVUKATINDAN RAPORA İTİRAZ

Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'ölüme neden olmak\' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Hancı\'nın yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu\'ndan gelen ve önceki celsede okunan rapora göre, Gökhan Kılıç\'ın, kafatasının sol tarafındaki kırık nedeniyle beyin kanaması geçirerek, yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sanık avukatı Reşit Azmi Bilgin, kırığa, kompozit başlığın neden olabileceğinin belirtildiği rapora itiraz etti. Bilgin, mevcut raporun, askerin tam ölüm sebebini anlatmadığı gerekçesiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi\'nden yeni rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek, yeniden rapor alınmasına ve sanık Osman Hancı\'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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