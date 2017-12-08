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Askerin kafasına miğferle vurarak ölümüne sebep olan komutan tutuklandı

Er Gökhan Kılıç'ın ailesi çocuklarının şehit sayılmamasına tepki gösterdi

08 Aralık 2017 11:11

Bursa'da nöbet esnasında annesiyle telefonla konuşurken yakaladığı er Gökhan Kılıç'ın kafasına miğerle vurarak beyinkanaması geçirerek ölümüne sebep olan Başçavuş Osman H. savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

İstanbul, Küçükçekmece’de yaşayan Ayşe ve Halis Kılıç’ın 4 çocuğundan en küçüğü olan ve garsonluk yapan Gökhan Kılıç, 5 Mayıs’ta askere gitti. Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu’nda askerliğini yapan 20 yaşındaki er, 7 Ekim’de nöbet tuttuğu sırada annesiyle cep telefonundan konuşurken başçavuşa yakalandı. Olayın görgü tanığı askerin iddiasına göre, başçavuşun başına miğferle vurduğu Kılıç, nöbet bitiminde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Beyin kanaması geçirmişti

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç’ın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Kılıç, tüm müdahalelere rağmen 54 gün sonra yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan Başçavuş Osman H. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, “Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” gerekçesiyle tutuklandı. Ailesi, Kılıç’ın şehit sayılmamasına tepki gösterdi.

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