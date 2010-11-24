-ASKERİ YETKİLİLER: "GENERALLER AYİM'E BAŞVURMUŞTUR" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Askeri yetkililer, Balyoz Soruşturması kapsamında isimleri geçen üç generalin açığa alınmasının ''bakanların takdiri'' olduğunu belirterek, generallerin de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) başvurarak itiraz haklarını kullandıklarını bildirdi. Yetkililer, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından da Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nun 22 Kasım 2010 tarihli işlemlerle açığa alınmasının ''bakanların takdiri'' olduğunu ifade etti. Üç generalin, açığa alınmalarına ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün AYİM'e başvurmasını da değerlendiren yetkililer, ''Açığa alma işlemi Sayın bakanların takdiridir, generaller de itiraz haklarını kullanarak AYİM'e başvurmuştur'' dedi. AYİM taleple ilgili düşünce belirtilmesi için dosyayı Askeri Savcılığa göndermişti. Savcılıktan gelecek görüşün ardından generallerin başvurusu AYİM Daireler Kurulu'nda görüşülecek.